Controlli a raffica dei carabinieri nella notte. I risultati

I carabinieri di Livorno hanno eseguito un servizio coordinato che ha visto l’impiego di diverse pattuglie nel capoluogo

Nell’ambito del servizio, in piazza Garibaldi i carabinieri hanno sorpreso un pregiudicato 31enne mentre cedeva 2,5 grammi di hashish ad un 24enne. Fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 150 euro in banconote di piccolo taglio. La droga ed il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro ed il 24enne segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

In via Mayer i carabinieri hanno fermato per un controllo una 51enne pregiudicata e, accertando che risultava destinataria della misura del “foglio di via obbligatorio” dal Comune di Livorno, hanno proceduto a denunciarla in stato di libertà per violazione del provvedimento, mentre in via Filzi un 34enne già noto alle forze dell’ordine è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore sebbene sprovvisto della patente di guida.

