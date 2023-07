Controlli allo Scoglio della Regina per la sicurezza dei bagnanti

La volante della polizia allo Scoglio della Regina il 6 luglio

Segnalata la presenza di gruppi che infastidiscono i bagnanti. Una volante ha raggiunto la "spiaggia" per svolgere un servizio di prevenzione, dialogando con i bagnanti presenti sia per raccogliere informazioni sia per far notare la vicinanza della polizia ai cittadini

Controlli della polizia allo Scoglio della Regina per la sicurezza dei bagnanti abituali e non che nell’ultimo periodo hanno segnalato la presenza di gruppi che infastidiscono i presenti. Nel corso della mattina gli agenti di una volante hanno raggiunto la “spiaggia” alla Bellana, dialogando con i bagnanti sia per raccogliere informazioni sia per far notare la vicinanza della polizia ai cittadini. Una volante effettuerà un passaggio anche nel corso del pomeriggio.

