Controlli antidroga: una denuncia e una segnalazione

Pizzicato un 30enne di origine africana senza fissa dimora sul territorio che, all’esito di un controllo in piazza Garibaldi, è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina suddivisa in 7 dosi

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Livorno, finalizzati al contrasto del degrado urbano e della criminalità in generale, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, con il supporto anche di una Squadra di Intervento Operativo cd. S.I.O. in forza al 6° Battaglione Mobile “Toscana”, hanno eseguito un articolato servizio coordinato a largo raggio nel capoluogo.

In questo contesto, i carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 30enne di origine africana senza fissa dimora sul territorio che, all’esito di un controllo in piazza Garibaldi, è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina suddivisa in 7 dosi.

Nel corso della medesima attività i Carabinieri hanno individuato un 23enne tunisino dimorante in provincia di Pisa in possesso di un grammo di hashish che è stato segnalato alla Prefettura competente in qualità di assuntore a fini non terapeutici.

Analoghi controlli proseguiranno interessando tutto il territorio della provincia di Livorno.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

