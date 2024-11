Controlli dei carabinieri: droga e guida in stato di ebbrezza: i risultati

Nel corso dello stesso servizio un nordafricano 30enne, controllato dai militari in piazza Colonnella, è stato sorpreso alla guida della propria vettura con tasso alcolemico verificato pari a 0,87 gr/l ed è stato denunciato in stato di libertà, oltre a subire l’immediato ritiro della patente

I Carabinieri della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi esterni tesi alla prevenzione e repressione dei reati in genere, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno in linea con le direttive strategiche condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, hanno eseguito controlli con l’impiego di diverse pattuglie delle Stazioni del capoluogo ed il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, orientati, in particolare, al contrasto dello spaccio di stupefacenti nell’ambito anche degli episodi di mala movida, senza trascurare la tutela della sicurezza stradale, ponendo particolare attenzione al centro città nell’area che ricomprende le piazze della Repubblica, Garibaldi, Mazzini e piazza XX Settembre, sino ad abbracciare anche la rete viaria minore intorno alle stesse.

Nel corso della recente attività, svolta in orario pomeridiano e serale, durante un controllo di polizia in piazza Garibaldi, i carabinieri hanno sorpreso e denunciato per spaccio un uomo e una donna, entrambi sulla trentina, rispettivamente in possesso di grammi 20 e 9 hashish pronti per essere smerciati. L’uomo aveva con sé anche una dose di cocaina di circa un grammo.

Sul fronte della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti, un automobilista 44enne di origini sudamericane è stato denunciato dopo che è stato sorpreso in via Gelati mentre guidava un motociclo senza patente, peraltro mai conseguita.

Nel medesimo contesto operativo i Carabinieri di Livorno hanno segnalato agli Uffici competenti della locale Prefettura, quale assuntore di stupefacenti ai fini non terapeutici, un giovane poco sopra la trentina della zona che da un controllo in piazza Garibaldi, aveva con sé grammi 2 di cocaina destinata ad uso personale e contestualmente sottoposta a sequestro dagli operanti.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

