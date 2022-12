Controlli dei Nas, sanzionato il titolare di un bar pasticceria

Trenta chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità, per un valore di circa 200 euro, sono stati sottoposti a sequestro. Al titolare sanzione amministrativa di 1.500 euro

L’attività dell’Arma dei Carabinieri a tutela della salute pubblica è costante.

Nell’ambito dei servizi di controllo alle attività di produzione e rivendita di generi alimentari disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, nell’ambito della campagna di sicurezza sugli alimenti tipici delle festività natalizie, si legge in un comunicato del 18 dicembee i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno effettuato un controllo in un’attività di bar e pasticceria per verificare il rispetto della normativa vigente.

L’attività ha consentito di prevenire potenziali rischi per la salute pubblica; i carabinieri, infatti, prosegue la nota stampa, hanno accertato che all’interno dell’esercizio erano presenti per la vendita prodotti dolciari privi di tracciabilità, in violazione della normativa di settore. 30 chili di prodotti alimentari, per un valore complessivo di circa 200 euro, sono stati sottoposti a sequestro.

Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.500 euro e sono state informate le autorità competenti in materia.

