Controlli dei Nas, sanzionato il titolare di un’attività di ristorazione

I carabinieri del Nas hanno effettuato un controllo in un’attività di ristorazione: al titolare sanzione di 1.000 euro e sospensione dell’attività da parte della Asl

Nell’ambito della campagna sulla sicurezza degli alimenti, si legge nel comunicato inviato dall’Arma il 17 febbraio, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno (Nas) hanno effettuato un controllo in un’attività di ristorazione della città per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica. I militari hanno accertato che i locali dell’attività, prosegue la nota stampa, erano tenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie presentando sporco pregresso e residui di precedenti lavorazioni sulla pavimentazione, distacco degli intonaci, assenza di acqua calda al lavabo della cucina e promiscuità tra prodotti alimentari e prodotti per la pulizia. Il titolare è stato segnalato alle autorità competenti e sanzionato per 1.000 euro, provvedimento a cui si è aggiunta la sospensione dell’attività da parte della Asl che si protrarrà finché le carenze rilevate non saranno sanate. I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale. Il comando provinciale dei carabinieri di Livorno, in linea con le direttive strategiche della Prefettura, è da sempre attento alla tutela della salute pubblica, obiettivo che persegue anche con il coinvolgimento dei reparti speciali dell’Arma.

