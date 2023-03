Controlli dei Nas, sequestrate 81 confezioni di cosmetici

Sequestro cautelare di 81 confezioni di cosmetici privi delle indicazioni in lingua italiana in etichetta, tre persone di origine cinese segnalate all’autorità amministrativa e 3.000 € di multa

Nell’ambito dei servizi di controllo disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute finalizzati alla ricerca di prodotti pericolosi per i consumatori, a seguito di una verifica ispettiva in un negozio i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno sottoposto a sequestro cautelare 81 confezioni di cosmetici privi delle indicazioni in lingua italiana in etichetta e tre persone di origine cinese sono state segnalate all’Autorità Amministrativa. Come si legge nel comunicato stampa nel corso di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i carabinieri hanno rinvenuto prodotti cosmetici di vario genere sprovvisti delle indicazioni obbligatorie per un valore stimato complessivo di circa 800 euro. Le tre persone sono state segnalate alle autorità competenti per aver importato e/o distribuito i prodotti cosmetici nel negozio e sono state elevate nei loro confronti sanzioni amministrative per un importo pari a 3.000 euro. I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del Nas in collaborazione con l’Arma territoriale.

