Controlli dei Nas, sequestrati 10 kg di alimenti etnici privi di tracciabilità

I carabinieri hanno potuto accertare che all’interno di un congelatore a pozzetto erano conservati, per il successivo utilizzo, varie tipologie di alimenti ittici (salmone, branzino, gamberi) privi di tracciabilità

Continuano i controlli dei Carabinieri sulla sicurezza alimentare e sul rispetto della normativa a tutela della salute pubblica. I militari del NAS – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno eseguito un’ispezione all’interno di un esercizio di ristorazione specializzato in alimenti “etnici”. Come si legge in un comunicato del 9 giugno, i Carabinieri hanno così potuto accertare che all’interno di un congelatore a pozzetto erano conservati, per il successivo utilizzo, varie tipologie di alimenti ittici (salmone, branzino, gamberi) privi di tracciabilità così da disattendere le procedure del manuale di autocontrollo e da non consentire la verifica sui prodotti. Sempre nel corso di una verifica ispettiva nei locali dell’attività (cucina e deposito alimenti) sono state rilevate precarie condizioni igienico-sanitarie per la presenza di sporco pregresso e diffuso nonché scarti di precedenti lavorazioni sparsi sulla pavimentazione di tutti gli ambienti e sulle attrezzature. Al titolare dell’esercizio, un 33enne di origini orientali, oltre al sequestro cautelare di 10 chili di alimenti per un valore stimato di 300 euro, è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro e sono state informate le autorità competenti in materia. I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del N.A.S. in collaborazione con l’Arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.

