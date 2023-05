Controlli dei Nas, sequestrati 48 kg di alimenti non tracciati

I militari hanno accertato che varie tipologie di prodotti alimentari (polenta, carne, pesce) erano privi di tracciabilità. Al titolare del ristorante è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.500 euro

Nell’ambito dei costanti controlli sulle attività di preparazione e somministrazione degli alimenti, per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i Carabinieri del NAS – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno sottoposto a sequestro 48 chilogrammi di alimenti vari in un’attività di ristorazione di Livorno. Come si legge in un comunicato del 23 maggio, i militari hanno accertato che all’interno dell’esercizio erano conservati, per il successivo utilizzo, varie tipologie di prodotti alimentari (polenta, carne, pesce) privi di tracciabilità, così da disattendere le procedure del manuale di autocontrollo. Al titolare dell’esercizio, oltre al sequestro degli alimenti per un valore stimato di 600 euro, è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.500 euro e sono state informate le autorità competenti in materia. I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del N.A.S. in collaborazione con l’Arma territoriale a tutela della salute pubblica.

