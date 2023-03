Nas nella mensa dell’ospedale, sequestrati 35 kg di prodotto caseario

I carabinieri hanno accertato che per la preparazione dei 700 pasti giornalieri destinati ai degenti dell’ospedale era stato usato del formaggio grana padano d.o.p. con stagionatura 9/10 mesi in sostituzione di quello con stagionatura minima di 18 mesi

Nell’ambito dei servizi di controllo disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in ambito mense ospedaliere, i Carabinieri del Nas – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno denunciato per frode continuata in pubbliche forniture il legale rappresentante di una ditta appaltatrice affidataria del servizio di ristorazione dell’ospedale di Livorno. Come si legge nel comunicato inviato dall’Arma il 30 marzo, a conclusione di una rapida indagine avviata dopo un’ispezione nel centro di preparazione pasti degli “Spedali Riuniti” i militari hanno acquisito documentazioni e testimonianze tali da far ritenere l’uomo gravemente indiziato di reato. Nello specifico, prosegue la nota stampa, i carabinieri hanno accertato che per la preparazione dei 700 pasti giornalieri destinati ai degenti dell’ospedale era stato usato del formaggio grana padano d.o.p. di qualità inferiore (con stagionatura 9/10 mesi) in sostituzione di quello con stagionatura minima di 18 mesi pattuito. Ciò in violazione del contratto di appalto e del capitolato tecnico stipulato tra la ditta e la pubblica amministrazione: 35 kg di prodotto caseario non conforme che i carabinieri hanno sequestrato per un valore complessivo di circa 3000 euro. I controlli dei carabinieri del Nas proseguiranno su tutto il territorio provinciale.

