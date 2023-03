Controlli in tutta Italia, tutti in regola i 26 rider controllati a Livorno

Operazione su scala nazionale, a Livorno i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e della compagnia di Livorno hanno proceduto al controllo di 26 rider risultati essere tutti in regola anche in relazione ai mezzi di trasporto

Il 24 marzo, a partire dalle ore 18, i militari del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro (101 Nuclei Ispettorato del Lavoro e 5 Nuclei Operativi) unitamente a tutti i Comandi Provinciali Carabinieri dell’Arma territoriale, e con il concorso di diverse polizie locali, hanno effettuato un controllo straordinario in tutti i capoluoghi di provincia, compreso Livorno, e nei principali centri abitati della penisola finalizzato ad individuare, si legge nel comunicato inviato dall’Arma, “forme di sfruttamento lavorativo” realizzate attraverso la cessione delle credenziali di accesso alle piattaforme di food delivery per l’esercizio dell’attività di ciclo fattorino, più comunemente conosciuti come “rider”, e al controllo dei veicoli utilizzati (mancanza di assicurazione, casco, targa ecc…). A Livorno i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e della Compagnia di Livorno hanno proceduto al controllo di 26 rider risultati essere tutti in regola anche in relazione ai mezzi di trasporto (auto, ciclomotori, biciclette e motocicli). Nell’operazione su scala nazionale sono stati impiegati complessivamente 845 carabinieri di cui 465 del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro e 380 militari dell’Arma territoriale e 137 agenti delle Polizie Locali.

