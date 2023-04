Controlli in un locale, per 3 persone scatta il rimpatrio

Controllati 5 soggetti: 4 denunciati in quanto risultati irregolari sul territorio nazionale (3 rimpatri) e 1 segnalato come assuntore e sanzionato. Sul posto hanno operato 3 equipaggi delle volanti con il funzionario

Martedì 12 aprile, nel corso di un servizio di controllo del territorio, la polizia ha controllato in un locale del centro 5 persone straniere. All’esito del controllo 1 persona è stata segnalata alla Prefettura come assuntore, in quanto trovata in possesso di una modica quantità di stupefacente (hashish), e sanzionata amministrativamente; 4 persone sono state denunciate in quanto risultate irregolari sul territorio nazionale. Di queste, 3 sono state accompagnate al Centro Permanente Rimpatri (Cpr) di Gorizia e 1 no perché non rimpatriabile. Sono in corso valutazioni da parte della polizia amministrativa sul locale. Sul posto hanno operato 3 equipaggi delle volanti con il funzionario addetto alle volanti.

