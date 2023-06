Controlli nei cantieri edili, due imprenditori denunciati

A seguito dei controlli il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri ha elevato ammende per un valore totale di circa 1.800 €

Proseguono i controlli in materia di sicurezza sul lavoro da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno e del NIL – Nucleo Ispettorato del Lavoro, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, tutelare i lavoratori e limitare gli incidenti che troppo spesso hanno terribili conseguenze. Al termine di mirati controlli in alcuni cantieri edili i militari hanno deferito in stato di libertà due imprenditori edili che avevano omesso, si legge in un comunicato del 15 giugno: in un caso, l’ancoraggio dei ponteggi alla costruzione ponendo in grave pericolo sia i propri dipendenti che gli eventuali passanti; mentre nel secondo controllo è stata rilevata l’assenza della visita medica preventiva per l’idoneità di un dipendente. A seguito delle attività ispettive, inoltre, sono state elevate ammende per un valore totale di circa 1.800 €. La campagna di controlli congiunti da parte dell’Arma territoriale e dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, che proseguirà su tutto il territorio della provincia, rientra in una più ampia strategia di tutela dei lavoratori e di sicurezza dei luoghi di lavoro, disposta dal Comando Legione Carabinieri Toscana tesa a prevenire e arginare il tragico fenomeno degli incidenti sul lavoro.

