Controlli nella movida, due patenti ritirate e quattro denunciati

Raffica di controlli in orario serale e notturno con l’impiego di diverse pattuglie: 9 assuntori di sostanza stupefacente, trovati in possesso complessivamente di 9 grammi di hashish e 2 di marijuana, sono stati segnalati

I carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi per il contrasto alla criminalità diffusa con particolare riguardo alla cosiddetta movida, hanno eseguito un servizio coordinato in orario serale e notturno che ha visto l’impiego di diverse pattuglie della Compagnia di Livorno. Sono stati sottoposti a controllo 22 soggetti destinatari di misure cautelari (arrestati/detenuti domiciliari, sottoposti alla permanenza in casa nelle ore notturne) uno dei quali è stato deferito in stato di libertà per evasione perché sorpreso fuori casa all’atto del controllo benché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari senza una comprovata necessità o senza una preventiva autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria. Nell’ambito del servizio sono stati segnalati all’Autorità amministrativa 9 assuntori di sostanza stupefacente trovati in possesso complessivamente di 9 grammi di hashish e 2 di marijuana; due di questi, un 19enne e un 31enne, sorpresi alla guida, hanno subito l’immediato ritiro della patente di guida. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro. I controlli diffusi e capillari hanno permesso altresì di individuare in zona Salviano tre persone, tra i 30 ed i 40 anni, mentre trasportavano un grosso quantitativo di rifiuti metallici non pericolosi senza le prescritte autorizzazioni. Le tre persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria mentre il mezzo di trasporto, che non risultava essere registrato presso l’albo nazionale gestori ambientali e dunque non autorizzato al trasporto dei rifiuti, è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Tali servizi di alto impatto e visibilità, finalizzati altresì ad accrescere la sicurezza percepita dalla cittadinanza, proseguiranno anche nel mese di agosto.

