Controlli nella notte con test salivari in tempo reale alla rotatoria di via Firenze

Nella foto il laboratorio mobile specializzato nell’analisi tossicologica, via Firenze

Oltre 40 auto fermate e 56 persone identificate, positivi 5 conducenti: tre a cannabinoidi, uno a cocaina e uno a cocaina, cannabinoidi ed oppiacei. Nei loro confronti è scattato il ritiro della patente e la denuncia e, per due di loro, anche il sequestro dell'auto

Stanotte i carabinieri hanno svolto un mirato servizio di controllo inserito nel quadro del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030. L’attività, si legge in un comunicato stampa, si è concentrata alla rotatoria di via Firenze, punto strategico per il traffico cittadino, con l’impiego di 5 pattuglie e con il supporto tecnico di un laboratorio mobile specializzato nell’analisi tossicologica su strada che ha consentito di effettuare test salivari immediati per la rilevazione dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Sono stati controllati oltre 40 veicoli e identificate 56 persone. Grazie ai test salivari effettuati in tempo reale 5 conducenti sono risultati positivi: tre a cannabinoidi, uno a cocaina e uno a cocaina, cannabinoidi ed oppiacei. Nei loro confronti sono stati adottati i provvedimenti di ritiro della patente, denuncia in stato di libertà e, per due di loro, il sequestro del veicolo. L’utilizzo del laboratorio ha consentito di accertare con tempestività la presenza di sostanze stupefacenti, prosegue la nota stampa, aumentando l’efficacia dell’azione preventiva e riducendo i tempi di intervento. I controlli dei carabinieri continueranno.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

