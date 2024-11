Controlli nella notte di Halloween, sei persone denunciate

Per chi è stato fermato alla guida di un veicolo è scattato il ritiro della patente e il fermo amministrativo del mezzo. Inoltre sono state elevate due sanzioni amministrative e una segnalazione alla prefettura. I controlli sono stati svolti nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5. Numerose le pattuglie impiegate nel territorio di Livorno e Collesalvetti

Per un Halloween sicuro e un divertimento responsabile i carabinieri della Compagnia di Livorno hanno svolto un servizio straordinario di controllo mirato a garantire nella particolare nottata una sana movida. Numerose le pattuglie impiegate nel territorio di Livorno e Collesalvetti che hanno svolto una capillare azione di controllo in particolare nelle aree dove sono stati organizzati eventi e sulle maggiori arterie di comunicazione locali. Ben 6 le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5. Una 37enne per ubriachezza poiché aveva comportamenti molesti all’esterno di un locale. Ma il servizio si è concentrato sulla prevenzione degli incidenti stradali e dei comportamenti scorretti e irresponsabili alla guida che purtroppo sono frequenti nelle serate di festa. Controlli nell’area di Collesalvetti hanno condotto ad altre due denunce. Nello specifico, due uomini, di 44 e 19 anni, entrambi controllati rispettivamente in via Napoli e via di Collinaia a bordo di auto essendo risultati positivi all’esame dell’etilometro in dotazione ai militari (con 1,2 g/l entrambi) sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Altre due persone sono state invece sanzionate solo amministrativamente per lo stesso tipo di illecito, poiché il tasso non ha superato lo 0,8 g/l. Per tutti è scattato comunque il ritiro della patente e il fermo amministrativo del veicolo. Anche nell’area di Livorno controlli simili non sono mancati e in piazza della Repubblica un 25enne sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,5 g/l è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Un’altra persona è stata denunciata per porto di coltello, che occultava addosso, in zona piazza Dante. Non solo alcol alla guida ma anche uso di sostanze stupefacenti. È stato infatti denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti un 25enne che è stato sorpreso alla guida a Collesalvetti mentre consumava dell’hashish in uno spinello in compagnia di una 23enne per la quale è scatta la segnalazione amministrativa alla competente Prefettura. L’Arma di Livorno con questi servizi, che continuerà a svolgere, vuole prevenire che il divertimento si trasformi in tragedia. Per far questo è necessario mettersi alla guida con consapevolezza e responsabilità nel rispetto di se stessi e degli altri per divertirsi in sicurezza.

Condividi:

Riproduzione riservata ©