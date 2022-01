Controlli. Passati al setaccio i quartieri Shangai, Corea, Garibaldi, Repubblica e piazza XX

Passati al setaccio nel corso di due serate, quella di lunedì 17 e quella di mercoledì 19, alcuni quartieri cittadini messi nel mirino dalla questura e dalle forze dell’ordine. Si tratta dei rioni di Shangai, Corea, Garibaldi, Repubblica e piazza XX Settembre dove, su input del questore Roberto Massucci, polizia di Stato, guidata sul campo dal vice questore aggiunto dottor Francesco Falciola, guardia di finanza, carabinieri e polizia municipale, hanno espletato alcuni e importanti servizi di controllo del territorio su persone, attività commerciali e veicoli in transito.

In queste due serate sono state controllate in tutto 111 persone, 31 veicoli e 8 esercizi commerciali.

In tutto sono state accertate 5 violazioni in materia di Covid-19 per omesso controllo del green pass. In questo contesto sono stati trovati 7 avventori privi di green pass e una violazione in merito ad una mancata esposizione di un cartello all’ingresso con il numero massimo di persone consentite. Quattro verbali elevati in materia fiscale (scontrini e ricevute) e sospensione di due attività commerciale per mancanza di documentazione relativa al D.V.R. (documentazione valutazione dei rischi).

Tra i vari controlli è stata denunciata anche una persona per ricettazione e possesso di arnesi da scasso.

Sono stati trovati anche due cittadini tunisini clandestini che sono stati trattenuti ai fini dell’espulsione. In quest’ambito sono stati adottati anche due fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti cittadini campani pluripregiudicati che avevano il divieto di ritorno nel Comune di Livorno.