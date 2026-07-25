Controlli straordinari tra centro e Venezia: 97 persone identificate, un arresto per droga

L'operazione della Polizia, disposta dal questore Giusi Stellino, ha interessato nella serata di venerdì 24 luglio le zone del centro storico e del quartiere Venezia. Controllati anche due esercizi commerciali

Nuova operazione straordinaria di controllo del territorio da parte della polizia nelle aree del centro storico e del quartiere Venezia. L’attività, svolta nella serata di venerdì 24 luglio, rientra nel piano di intensificazione dei servizi di prevenzione e monitoraggio disposto dal questore della provincia di Livorno, Giusi Stellino, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle zone cittadine maggiormente frequentate. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile, con il supporto dei colleghi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Nucleo Servizi e della Polizia Amministrativa. Nel corso dell’operazione sono state identificate 97 persone, mentre sono stati effettuati controlli amministrativi in due esercizi commerciali adibiti alla vendita di bevande alcoliche. L’attività ha inoltre portato all’arresto di un uomo, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. L’operazione conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel presidio del territorio e nel contrasto ai fenomeni di illegalità, con una presenza capillare finalizzata ad aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, in particolare nelle aree di maggiore aggregazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©