Controllo del territorio, 4 denunciati per occupazione abusiva

Servizio straordinario della polizia con le pattuglie dell’UPGSP e del reparto prevenzione crimine toscana. Durante i controlli, nel corso dei quali sono state identificare 53 persone, una volante ha notato un uomo entrare in una struttura scoprendo una occupazione abusiva

Servizio straordinario di prevenzione delle pattuglie dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del reparto prevenzione crimine toscana, coordinato dalla questura, e rivolto al controllo dei locali pubblici adibiti alla somministrazione nella zona del quadrilatero del Buontalenti e piazze limitrofe. Il tutto si è concluso con 53 persone identificate e 4 soggetti stranieri accompagnati per identificazione negli uffici della Questura. Per uno di questi, successivamente alla messa a punto della sua regolarizzazione sul territorio nazionale da parte dell’ufficio immigrazione, è scattato nell’immediatezza l’accompagnamento al centro di rimpatrio di Roma (a tal proposito si comunica che, da disposizioni ricevute con specifica nota ministeriale, dal 28 febbraio per l’accesso nei centri di permanenza per i rimpatri non deve ritenersi più necessario il preventivo accertamento della eventuale contrazione del covid mediante tampone). Nel corso dei controlli un giovane straniero è stato visto entrare in un ex albergo del centro. I poliziotti una volta all’interno hanno perlustrato i vari piani rintracciando 4 uomini di cui uno minorenne (17 anni). Al secondo piano della struttura erano stati allestiti giacigli di fortuna composti da materassi, coperte e abiti maschili, avanzi di generi alimentari nonché candele e accendini. Portati in caserma, i quattro soggetti sono stati denunciati per occupazione abusiva della struttura in stato di abbandono.

