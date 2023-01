Controllo in auto: 4 giovani trovati in possesso di hashish e “coca”

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, in linea con le direttive strategiche della prefettura, una pattuglia della sezione Radiomobile della Compagnia di Livorno ha eseguito il controllo di un’autovettura occupata da 4 giovani mentre stava circolando per le vie del centro a ridosso della Venezia.

Quando il conducente ha abbassato il finestrino per fornire la documentazione di guida richiesta dai carabinieri, dall’abitacolo è fuoriuscito un forte odore acido. Mentre i giovani sono stati sottoposti al controllo, infatti, uno di questi – il passeggero del sedile posteriore – ha tentato di disfarsi di uno spinello lasciandolo cadere a terra ma il suo gesto non è sfuggito all’occhio attento dei militari che lo hanno prontamente recuperato. Un ulteriore controllo ha permesso di rinvenire ulteriori dosi di droga, in particolare circa 2 grammi di hashish, 0,3 grammi di cocaina, tutte ritenute, in ragione della quantità, destinate all’uso personale. All’esito del controllo il giovane è stato segnalato alla prefettura di Livorno quale assuntore di sostanze stupefacenti.

