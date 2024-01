Contromano su uno scooter rubato con 20 grammi di cocaina, fermati

Dopo essere stati fermati in piena sicurezza, i due sono stati trovati in possesso anche di strumenti per aprire o forzare serrature. Restituito il motorino alla legittima proprietaria che ha ringraziato i militari dell'inaspettata quanto gradita convocazione per il ritrovamento. Un arresto e una denuncia per detenzione e spaccio di stupefacenti, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli

I Baschi Verdi e le unità cinofile della finanza hanno fermato due soggetti maggiorenni dopo essere stati notati a bordo di uno scooter, risultato successivamente rubato lo scorso anno, mentre percorrevano contromano una via del centro. Come si legge in un comunicato del 18 gennaio ad attirare l’attenzione dei Baschi Verdi è stata proprio la guida contromano. Così, dopo essere stati prontamente fermati in piena sicurezza senza che fortunatamente nessuno si facesse male, i due sono stati trovati in possesso di circa 20 grammi di cocaina, di cui 6 dosi preconfezionate e già pronte alla vendita, un bilancino di precisione, 220 euro in contanti e strumenti ritenuti atti ad aprire o forzare serrature. Dalla conseguente perquisizione domiciliare è stato rinvenuto ulteriore materiale per il confezionamento dello stupefacente, un taglierino sporco di stupefacente utilizzato per il taglio e un bilancino di precisione.

L’attività è terminata con l’arresto di uno dei due e la denuncia del suo complice con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. La giovane ragazza livornese ha ringraziato sentitamente militari dell’inaspettata quanto gradita convocazione per il ritrovamento del suo motorino. Il servizio svolto testimonia l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che proseguirà incessantemente.

