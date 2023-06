Convulsioni per un bimbo di un anno e donna in arresto cardiaco: interviene la Svs

Intenso lavoro per i volontari della Svs che da via San Giovanni sono dovuti intervenire sul litorale pisano per ben due volte nel giro di pochi minuti nel primo pomeriggio di sabat0 24 giugno

Intenso lavoro per i volontari della Svs che da via San Giovanni sono dovuti intervenire sul litorale pisano per ben due volte nel giro di pochi minuti nel primo pomeriggio di sabat0 24 giugno.

Il primo intervento intorno alle 14, all’interno di uno stabilimento balneare, per un bambino di circa un anno vittima di convulsioni. Il bimbo è stato preso in cura dai soccorritori, intervenuti con un’ambulanza fornita di medico del 118, ed è stato trasportato al pronto soccorso di Cisanello.

Il secondo intervento è stato necessario per una donna in arresto cardiaco avvenuto all’interno di un altro stabilimento balneare non molto lontano e a pochi minuti di distanza dal precedente servizio. In questo caso la donna è stata soccorsa in un primo momento dai presenti per poi essere affidata alle mani della Svs. La paziente è arrivata al pronto soccorso in codice giallo.

Condividi: