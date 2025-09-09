Coppia aggredita in via Roma da un 27enne, individuato e denunciato

Grazie ai residenti che hanno chiamato il 112, i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del 27enne che risultava essere già stato denunciato in stato di libertà per rapina e per detenzione di sostanze stupefacenti. Mentre la coppia si allontanava per chiedere aiuto, il giovane avrebbe danneggiato la loro auto, sottraendo dall’abitacolo due telefoni cellulari, e, notando alcuni residenti affacciati alle finestre, avrebbe iniziato ad inveire contro di loro, proferendo minacce fino a quando, accortosi dell’arrivo delle gazzelle dell’Arma, si è dato alla fuga a bordo di uno scooter facendo perdere le proprie tracce

Denunciato in stato di libertà un 27enne di origini nordafricane, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di lesioni personali, danneggiamento e furto in relazione ad una aggressione avvenuta nella notte del 1 settembre in via Roma. Alle ore 2:00 circa, si legge in un comunicato stampa, per cause in corso di accertamento, l’indagato avrebbe dapprima rivolto insulti verbali alla coppia di ragazzi in auto per poi passare ad un’aggressione fisica nei confronti del giovane causandogli lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni. Successivamente, mentre la coppia si allontanava per chiedere aiuto il 27enne avrebbe danneggiato la loro auto, sottraendo dall’abitacolo due telefoni cellulari e, notando alcuni residenti affacciati alle finestre, avrebbe iniziato ad inveire contro di loro proferendo minacce fino a quando, accortosi dell’arrivo delle pattuglie dei carabinieri, si è dato alla fuga a bordo di uno scooter facendo perdere le proprie tracce. Grazie ai residenti della zona che hanno allertato immediatamente il numero di emergenza 112, gli investigatori dell’Arma sono intervenuti tempestivamente ed hanno avviato subito gli accertamenti del caso riuscendo a risalire all’identità del soggetto già noto per precedenti episodi. In particolare, il 27enne risulta esser stato deferito in stato di libertà nel mese di luglio per rapina e nel mese di agosto per detenzione di sostanze stupefacenti. Alla luce di tali episodi, i militari stanno approfondendo la sua posizione sul territorio nazionale. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, il deferito è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Condividi:

Riproduzione riservata ©