Corea, incendio in appartamento

Incendio in zona Corea intorno alle 14 del 16 maggio. Per motivi da accertare è scoppiato un incendio che ha interessato il piano terra di un condominio. Sul posto vigili del fuoco e la Misericordia di Livorno con due ambulanze. All’ospedale due persone le cui condizioni non sarebbero gravi.