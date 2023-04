Corpo senza vita nelle acque del porto

Foto d'archivio

L'allarme è stato lanciato dal personale marittimo che ha effettuato la tragica scoperta. Sul posto la capitaneria di porto, le forze dell'ordine, le squadre dei vigili del fuoco (nautica, sommozzatori e via terra) e la Svs con medico a bordo

Un corpo senza vita è stato trovato al mattino presto di mercoledì 12 aprile nelle acque del porto di Livorno. L’allarme è stato lanciato subito da parte del personale marittimo che ha effettuato la tragica scoperta. La persona è risultata deceduta. Sul posto la capitaneria di porto, le forze dell’ordine con la polizia scientifica, le squadre dei vigili del fuoco presenti sin dalle 7,30 con squadra nautica, sommozzatori e squadra via terra. Intorno alle 9,30 una squadra della Svs da via San Giovanni, con un’ambulanza fornita del medico del 118 a bordo, è stata chiamata al molo 56 del Varco Valessini per il recupero della salma e per la costatazione legale del decesso. Al momento non è dato sapere le generalità della vittima.

Condividi: