Covid-19, c’è la quarta vittima

I tre decessi precedentemente registrati erano relativi a due pazienti di 83 e 98 anni e ad una donna di 94 anni

A darne notizia ufficiale è il sindaco di Collesalvetti, Adelio Antolini, che in un video-messaggio ai suoi concittadini pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Collesalvetti porge le condoglianze alla famiglia

Quarta vittima registrata nel territorio livornese per il Coronavirus. Si è spento all’età di 54 anni un residente di Vicarello, già ricoverato nei giorni scorsi in gravi condizioni all’ospedale di Livorno. A darne notizia ufficiale è il sindaco di Collesalvetti, Adelio Antolini, che in un video-messaggio ai suoi concittadini pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Collesalvetti (clicca qui per vederlo e ascoltarlo) porge le condoglianze alla famiglia del defunto.

