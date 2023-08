Crolla il tetto di un’abitazione: 10 persone evacuate

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno per il cedimento di un tetto di un'abitazione con crollo di circa 20 mq di copertura

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno per il cedimento di un tetto di un’abitazione con crollo di circa 20 mq di copertura. Il drammatico episodio è accaduto intorno alle 7 di domenica 20 agosto in via Mascagni a Cecina. Sul posto, in azione l’autoscala, il Trid (cestello), il personale del nucleo S.A.F oltre a due squadre dei vigili del fuoco. Ben 10 persone sono state evacuate, non risultano persone rimaste coinvolte dal crollo.

