Crolla il tetto: paura a Stagno

Illesi gli abitanti della palazzina in cui si è verificato il cedimento di alcune travi del soffitto

Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Livorno è intervenuta intorno alle 20 di martedì 24 settembre in via Aiaccia a Stagno in seguito ad un crollo della copertura di una palazzina. Si è infatti verificato il distaccamento di tre travi in cemento che sostenevano il tetto. Questo ha provocato la caduta, sul pavimento della soffitta non agibile, del materiale crollato, che ha sfondato così la parte del soffitto franando nella cucina e nella sala sottostante.

Il piano primo è stato dunque dichiarato non agibile e gli uomini dei vigili del fuoco si sono prodigati per alleggerire il pavimento dalle macerie. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.