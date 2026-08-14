Crolla un pezzo di terrazzo in via Bonomo, non ce l’ha fatta la donna

Il terrazzo al terzo piano dove si è verificato il crollo. Foto centro documentazione vigili del fuoco di Livorno

Due interventi particolarmente impegnativi nel pomeriggio per i soccorritori del 118. Il crollo in zona Calzabigi e un incidente in viale Alfieri

Nonostante i tentativi di rianimazione non ce l’ha fatta Roberta Celli (nome aggiunto dalla redazione alle 8.10 di sabato 15 agosto) la professoressa di 56 anni che si trovava sul terrazzo quando una porzione dello stesso è crollata facendola precipitare da tre piani. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Bonomo, traversa di viale Marconi. Sul posto erano intervenuti i soccorritori della Svs di Ardenza, che avevano trasportato la ferita all’ospedale in condizioni gravissime, insieme ai vigili del fuoco e alla Protezione civile comunale. I vigili del fuoco hanno provveduto a interdire l’accesso ai balconi interessati dal crollo. Evacuato temporaneamente a scopo precauzionale l’intero edificio. A poca distanza da questo episodio, da segnalare che la Svs, insieme alla Misericordia e all’automedica, è intervenuta in viale Alfieri, all’altezza di piazza Damiano Chiesa, per uno scontro tra due motocicli. Due le persone coinvolte nell’incidente, entrambe soccorse e trasportate in ospedale in codice rosso.

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