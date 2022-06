Crolla una rampa di scale: evacuato condominio

Intervento dei vigili del fuoco in via solferino a Livorno intorno alle 18 di domenica 26 giugno in seguito ad un crollo e conseguente danneggiamento di una rampa di scale in un condominio. Per fortuna non risultano feriti, ma si è reso necessario provvedere all’evacuazione del condominio a scopo precauzionale.

