Da domani 9 militari di Strade Sicure tra Livorno e Piombino

Foto Stato Maggiore Esercito tratta da www.esercito.difesa.it

Opereranno per la sicurezza degli obiettivi sensibili in modalità statica e dinamica, ovvero attraverso frequenti passaggi e prolungate soste. Il prefetto: "Sebbene l’andamento dei reati non desti particolare allarme alcuni fatti di microcriminalità hanno creato una certa apprensione e la presenza dei militari costituirà un deterrente". Saranno 9 in totale e opereranno tra Livorno e Piombino

Il Ministero dell’Interno, dopo la richiesta avanzata dal prefetto Paolo D’Attilio, ha messo a disposizione un’aliquota di militari dell’operazione “Strade Sicure” per l’attività di vigilanza presso i siti e gli obiettivi sensibili nei comuni di Livorno e Piombino, a supporto delle pattuglie delle Forze di polizia che proseguiranno nello svolgimento dei consueti servizi di controllo del territorio. Nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto e a cui hanno preso parte, oltre ai vertici provinciali delle Forze di polizia, i sindaci di Livorno e Piombino e i rappresentanti dell’Esercito, sono stati assunti i necessari e preliminari accordi per dare avvio all’attività del contingente di militari. “Siamo riusciti a riportare nel nostro territorio i militari di Strade Sicure – ha affermato il prefetto al termine della riunione – grazie anche alla collaborazione dei Sindaci. Saranno di supporto alle Forze di polizia già impegnate in numerosi e gravosi servizi di controllo del territorio, che in tale modo verranno sgravate di alcune incombenze di vigilanza sui siti più delicati del capoluogo e del comune di Piombino. Sebbene inoltre l’andamento dei reati nei due territori, rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso, sia in calo e comunque non desti particolare allarme, alcuni fatti di microcriminalità hanno creato una certa apprensione nella cittadinanza e la presenza dei militari costituirà pure un deterrente per i malintenzionati, contribuendo a rafforzare la percezione di sicurezza, elemento indispensabile per poter vivere serenamente le nostre città”. Questa la dichiarazione del sindaco Salvetti: “Siamo certi che il contingente Strade Sicure potrà sostenere l’operato delle forze dell’ordine e della nostra Polizia Municipale alleggerendone i nuovi compiti di controllo del territorio in ragione della difficile contingenza internazionale. La nostra città merita di vivere sempre più serenamente. In questo senso ogni ausilio di uomini e mezzi è sicuramente prezioso”. Opereranno a partire dal 24 novembre sia in modalità statica che dinamica, ovvero attraverso frequenti passaggi e prolungate soste. inoltre con specifiche ordinanze del questore il contingente potrà essere impiegato per particolari esigenze quali manifestazioni, ricorrenze o l’organizzazione di eventi che per la loro natura richiedono un innalzamento degli standard di sicurezza.

