Dà fuoco ad un albero poi ostacola i soccorsi: denunciata

All’arrivo dei carabinieri, intervenuti in supporto ai vigili del fuoco, avrebbe reagito bagnando i militari con un tubo per l'irrigazione e opponendo resistenza: denunciata

Momenti di tensione a Quercianella dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, intervenuti in supporto ai vigili del fuoco per un principio d’incendio, hanno denunciato in stato di libertà una donna. Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna avrebbe appiccato il fuoco a un piccolo albero all’interno della propria proprietà. Le fiamme, però, si sarebbero successivamente alimentate rischiando di propagarsi alle abitazioni vicine e rendendo così necessario l’intervento dei vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorritori, avrebbe cercato di impedire l’accesso ai militari bagnandoli utilizzando un tubo per l’irrigazione. La situazione, si legge nel comunicato stampa, sarebbe poi ulteriormente degenerata: avrebbe opposto resistenza ai carabinieri, dimenandosi e assumendo, in alcuni momenti, una condotta violenta. Considerato il particolare stato di agitazione è stato richiesto l’intervento del personale medico. I sanitari hanno disposto il trasporto in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. I carabinieri hanno riportato lievi ferite. Al termine degli accertamenti e della ricostruzione della dinamica, la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Livorno per il reato di resistenza. Come previsto dalla legge, nel rispetto dei diritti delle persone indagate e considerata l’attuale fase del procedimento (indagini preliminari) la persona deve essere ritenuta presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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