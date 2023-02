Dà fuoco all’auto dopo la lite e poi spegne le fiamme

Un uomo di 38 anni si è reso protagonista di un gesto incendiario avvenuto intorno alle 9 di lunedì 6 febbraio in Borgo Cappuccini. Dopo aver dato fuoco all'auto prestatagli dalla fidanzata, spegne il rogo e chiama il 112

Ha litigato con la fidanzata e, probabilmente per rabbia, ha dato fuoco alla Smart (di proprietà della madre della sua ragazza) che la stessa solitamente usava e che gli aveva prestato di recente. Il tutto è accaduto la mattina di lunedì 6 febbraio in Borgo Cappuccini quando un livornese, classe ’85, ha compiuto il gesto incendiario intorno alle 9 davanti agli occhi attoniti dei passanti.

Poi, forse spaventato per le fiamme che stavano divampando, recandosi in un vicino negozio, si è procurato un estintore con il quale ha domato il rogo. Subito dopo ha chiamato il 112 per denunciare il fatto. Sul posto è intervenuta una volante della polizia di Stato i cui agenti si sono fatti carico della situazione identificando il 38enne e accompagnandolo poi in questura per successivi accertamenti.

