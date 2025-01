Dà in escandescenze al pronto soccorso, denunciato

Avrebbe minacciato il personale al triage e assunto condotte violente contro il plexiglass, pretendendo di ricevere l'immediata somministrazione di farmaci sedativi: 45enne denunciato per danneggiamento e minaccia

Intervento dei carabinieri al pronto soccorso in seguito alla segnalazione di un uomo che stava recando disturbo. Giunti sul posto i militari hanno cercato di calmare la persona che, secondo la ricostruzione dei fatti riportata in un comunicato stampa del 21 gennaio, era giunta poco prima manifestando da subito uno stato di agitazione psicofisica e che, verosimilmente mal tollerando l’attesa, avrebbe cominciato a minacciare il personale preposto al triage per poi assumere condotte violente contro il plexiglass dell’accoglienza sino a danneggiarlo. L’intervento dei carabinieri l’hariportato alla calma consentendo l’immediata ripresa dell’attività. L’uomo, circa 45 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, sarebbe arrivato al pronto soccorso in uno stato di alterazione ed è stata la sua pretesa di ricevere una immediata somministrazione di farmaci sedativi che avrebbe creato questi momenti di tensione. Per il soggetto è scattata la denuncia a piede libero per danneggiamento e minaccia. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

