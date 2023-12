Dà in escandescenze al pronto soccorso, denunciato

Denunciato 50enne per interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato, oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. In stato di agitazione ha preteso dei sedativi poi ha inveito contro il personale sanitario, rovesciando le sedie e l’apparecchio per il pagamento dei ticket, e ha aggredito i carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Livorno sono intervenuti al pronto soccorso per un uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava danneggiando arredi e strumentazione e aggredendo il personale sanitario. Come si legge in un comunicato del 27 dicembre, dopo aver accompagnato una congiunta infortunata ha preteso una somministrazione di sedativi che non ha sortito effetti tanto che ha iniziato ad inveire contro il personale sanitario e a mettere a soqquadro il reparto, rovesciando sedie, panche e l’apparecchio per il pagamento dei ticket. Alla vista dei militari li ha ingiuriati e minacciati per poi aggredirli fisicamente fino a quando i carabinieri sono riusciti a bloccarlo ed a ripristinare l’ordine nel pronto soccorso. L’uomo, 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato, oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

