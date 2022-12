Dà in escandescenze e danneggia il bar: denunciato

L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per i reati di danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e art. 4 L. 152/75, inoltre sanzionato amministrativamente ex art. 688 c.p. (ubriachezza)

Intorno alle 23,30 di mercoledì 30 novembre la sala operativa della questura ha inviato in un bar in viale Carducci una voltante in seguito ad una segnalazione che parlava di uomo che all’interno stava dando in escandescenze.

Sul posto gli agenti hanno subito riscontrato la presenza di una persona che, senza plausibile motivo, si stava alterando e creava confusione.

L’uomo, italiano, all’interno del bar aveva infatti danneggiato l’arredo lanciando anche un apribottiglie in suo possesso all’indirizzo del dipendente. Inoltre, inizialmente, si è rifiutato di seguire i poliziotti negli uffici della questura per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici oltraggiandoli in presenza dei clienti dell’attività. Con fatica dunque l’uomo è stato accompagnato in questura e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici poiché sprovvisto di documenti. Poi è stato denunciato in stato di libertà per i reati di danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e art. 4 L. 152/75, inoltre sanzionato amministrativamente ex art. 688 c.p. (ubriachezza).

Condividi: