Dà in escandescenze fuori dal locale, denunciato

Prima ha preso a calci sedie e tavolini minacciando i dipendenti della pizzeria con un bidone dell'immondizia. Poi, circondato dai poliziotti che cercavano di bloccarlo, il 43enne ha provato a colpirli con delle testate per fuggire pronunciando frasi oltraggiose. Per i poliziotti intervenuti è stato necessario ricorrere alle cure mediche. Denunciato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento

Intervento delle volanti della polizia in una pizzeria in zona via Grande dove ieri sera 2 marzo poco dopo le 21 è stata segnalata una persona che dava in escandescenze e infastidiva i dipendenti. Giunti sul posto, i dipendenti del locale hanno spiegato agli agenti che l’uomo visibilmente molto ubriaco aveva preso a calci sedie e tavolini minacciandoli con un bidone dell’immondizia per poi allontanarsi verso via Tellini dove è stato raggiunto e fermato dai poliziotti. Qui il soggetto, 43 anni, in forte stato d’agitazione psicofisica e forte alterazione alcolica, ha inveito nei confronti di due giovani passanti che si allontanavano velocemente. Con non poche difficoltà i poliziotti sono riusciti a circondarlo mentre continuava a pronunciare contro di loro frasi ingiuriose e oltraggiose in lingua inglese, tentando di divincolarsi e guadagnare la fuga. Durante queste fasi molto concitate lo straniero, descritto in un comunicato stampa della questura, con corporatura imponente e massiccia, ha provato a colpire i poliziotti con delle testate e successivamente proprio con la testa ha infranto il vetro della finestra dell’hotel Gran Duca (“è stato nostro ospite per una ventina di giorni e fino a ieri non aveva dato problemi durante il soggiorno” commenta Gianni Vignoli, che ringraziamo per la disponibilità) procurandosi dei tagli al volto. Bloccato e affidato alle cure dei sanitari dell’ambulanza fatta intervenire sul posto è stato trasportato al pronto soccorso. Successivamente anche gli agenti intervenuti sono ricorsi alle cure mediche. Alla fine lo straniero è stato denunciato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.

