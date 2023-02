Dá in escandescenze in piazza, caos in piazza dei Mille

Uno straniero di circa 25 anni, con tagli su tutto il corpo giá medicati anche in pronto soccorso, ha dato in escandescenze in piazza dei Mille creando caos e scompiglio. Sul posto sono sopraggiunti i volontari della Svs arrivati con un’ambulanza fornita di medico del 118. A supportarli anche un altro mezzo di soccorso della Svs di passaggio fermatosi per dare supporto ai colleghi. A risolvere la situazione, dettata da uno stato di alterazione psicofisica, ci hanno pensato gli agenti della polizia di Stato sopraggiunti con due volanti. Il tutto é successo intorno all’ora di cena di sabato 4 febbraio davanti agli occhi dei passanti.

