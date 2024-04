Dà in escandescenze in un bar, denunciato

Il Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno ha denunciato un 23enne livornese già noto alle forze dell’ordine per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, in pieno orario notturno, sono intervenuti in un bar in zona Stazione-Carducci dove un soggetto, in evidente stato di alterazione, si agitava e arrecava disturbo ad addetti e clienti, minacciandoli. Giunti sul posto, il giovane, in escandescenze e in stato di agitazione pisco-fisica, ha cominciato a ingiuriare e minacciare i militari opponendosi strenuamente ai loro tentativi di riportarlo alla calma, apostrofandoli con epiteti ingiuriosi e rifiutando di farsi identificare. Nonostante la resistenza del 23enne, per garantire la sicurezza dei presenti, i carabinieri lo hanno allontanato e portato in caserma dove, nel corso di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un paio di forbici sul cui porto non ha saputo fornire alcuna giustificazione. Denunciato.

