Dalle telecamere la ricostruzione della lite, giovane all’ospedale

Lite tra due uomini, intorno alle 14,30 del 2 febbraio, in zona piazza dei Mille/via della Pina D’oro dove un 23enne, straniero, è stato soccorso da una ambulanza della Svs con medico a bordo per delle lievi lesioni da morsicatura di cane. Inizialmente la chiamata al numero unico di emergenza 112 parlava, come spiega la questura, di una ferita da arma bianca a seguito di lite. Le successive indagini lampo delle volanti, coordinate dal vice questore Falciola che è intervenuto sul posto, hanno permesso di ricostruire la dinamica grazie alla visione delle telecamere della zona: nel corso della lite uno dei due uomini ha raccolto una cassetta di legno presente in strada cercando di colpire il 23enne che è stato poi ferito da un cane verosimilmente impaurito.

