Danneggia i bagni della Fortezza: fermato minorenne. In tasca aveva hashish

L'intervento della polizia è scattato nel pomeriggio di sabato 16 aprile in seguito alla segnalazione relativa ad un ragazzino che stava danneggiando i bagni pubblici della Fortezza Nuova. Una volta fermato dalla polizia ha consegnato agli agenti 2,48 grammi di hashish

Un minorenne livornese è stato fermato in tempo record grazie al pronto intervento della squadra volanti coordinate dal vice questore Francesco Falciola. L’intervento della polizia è scattato nel pomeriggio di sabato 16 aprile in seguito alla segnalazione relativa ad un ragazzino che stava danneggiando i bagni pubblici della Fortezza Nuova.

Una volta sul posto gli agenti hanno individuato il giovane e lo hanno fermato. Di sua iniziativa il minore ha consegnato in mano dei poliziotti un quantitativo di sostanza stupefacente (hashish) pari a 2,48 grammi.