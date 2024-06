Danneggia il muretto della stazione di Rosignano, denunciato

È stato visto da un passante che ha chiamato i carabinieri: denunciato 21enne livornese per danneggiamento. Il giovane ha divelto alcuni pezzi del muretto che costeggia il passaggio pedonale della stazione, lanciando alcuni frammenti sui binari, e il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato l’interruzione del traffico ferroviario

Un giovane di 21 anni, livornese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay.

L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte di qualche giorno fa; in quel frangente il giovane sarebbe stato visto da un passante che ha chiamato i carabinieri. Prontamente intervenuti, i militari hanno bloccato il 21enne.

Il ragazzo, che si trovava in un verosimilmente stato di agitazione psicofisica dovuta ad assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, avrebbe divelto alcuni pezzi del muretto che costeggia il passaggio pedonale che dà sulla via Aurelia, lanciando alcuni frammenti sui binari antistanti. L’intervento tempestivo della pattuglia ha scongiurato ulteriori e più gravi danni, ma soprattutto ha evitato l’interruzione del traffico ferroviario, con tutte le conseguenze, anche penali, del caso. Al termine degli accertamenti, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno denunciato il giovane livornese, non nuovo a fatti del genere, per danneggiamento.

