Danneggia la vetrata della pizzeria, denunciato

Intorno alle 8 di stamattina dopo aver chiesto una pizza con un braccio ha colpito e danneggiato la vetrata del locale per poi allontanarsi con una profonda ferita all'avambraccio. Soccorso e trasportato dal 118 al pronto soccorso, l'uomo e stato raggiunto dai militari che lo hanno denunciato per danneggiamento aggravato

Intervento del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Livorno, stamattina intorno alle 8, in una pizzeria del centro dove un uomo di circa 20 anni, senegalese, in base a quanto ricostruito dai carabinieri, dopo aver chiesto una pizza – richiesta che considerata l’ora non era possibile soddisfare – con un braccio ha colpito e danneggiato la vetrata del locale per poi allontanarsi con una profonda ferita all’avambraccio. Soccorso e trasportato dal 118 al pronto soccorso, è stato raggiunto dai militari che, dopo aver svolto sul posto le indagini anche con l’acquisizione delle telecamere della zona, lo hanno denunciato per danneggiamento aggravato.

Condividi:

Riproduzione riservata ©