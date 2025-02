Danneggia quattro scooter e un’auto in sosta in via Maggi, denunciato

Rintracciato grazie alla segnalazione di un cittadino, ai poliziotti che hanno faticato non poco per farlo salire in auto ha urlato di aver danneggiato auto e scooter poiché gli era stato asportato un borsello contenente documenti ed effetti personali

Nella mattina di sabato 1 febbraio, a seguito di una segnalazione, una volante si è recata in via Maggi dove un soggetto aveva spinto a terra alcuni scooter, danneggiandone quattro, e preso a pugni alcune auto danneggiandone una. Grazie ad una segnalazione successiva, si legge in un comunicato stampa, la polizia ha poi rintracciato l’uomo in piazza Cavour. Qui, identificato in un georgiano del 1996 con regolare permesso di soggiorno, in preda ad un attacco d’ira ha urlato di aver danneggiato auto e scooter poiché gli era stato asportato un borsello contenente documenti ed effetti personali. E quando gli è stato comunicato che avrebbe dovuto seguire gli agenti ha dato in escandescenza avventandosi contro i poliziotti che, una volta avuta la meglio, lo hanno accompagnato in questura dove è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

