Danneggiati nella notte gli specchietti di 20 auto

Una donna, italiana, di 30 anni, è stata denunciata dalla polizia per danneggiamento aggravato per aver danneggiato nella notte tra il 18 e 19 giugno gli specchietti di una ventina di auto parcheggiate sugli scali Manzoni. La donna è stata inoltre denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.

