Danneggiato dai vandali nella notte il Villaggio di Babbo Natale

Nel primo pomeriggio di mercoledì 3 gennaio sul posto sono sopraggiunti gli agenti della polizia scientifica per effettuare un sopralluogo

Danni dappertutto. Ma anche sporcizia, bottiglie rotte, tende divelte e letti messi sottosopra. Il Villaggio di Babbo Natale all’interno di Villa Fabbricotti a cura della Pro Loco di Livorno è stato preso di mira da alcuni vandali che nella notte tra il 2 e il 3 gennaio si sono introdotti spaccando e sporcando tutta l’area dedicata alla gioia dei più piccoli. Un duro colpo per gli organizzatori che avevano deciso di tenere aperta la struttura fino al 7 gennaio per consentire al maggior numero di persone di potersi godere un’esperienza davvero magica a tu per tu con elfi e con Santa Claus. Nel primo pomeriggio di mercoledì 3 gennaio sul posto sono sopraggiunti gli agenti della polizia scientifica per effettuare un sopralluogo.

Qua sotto il video dei danni provocati dai vandali

