Danneggiato il bancomat durante un tentativo di furto

I carabinieri sul posto in via Melenchini a Collesalvetti

Grazie al sistema di allarme centralizzato, la banca ha allertato prontamente i carabinieri. I malfattori, ignoti, si erano nel frattempo allontanati

Danneggiato il bancomat durante un tentativo di furto. È accaduto stanotte prima delle 3 alla filiale Mps di via Melenchini a Collesalvetti che, grazie al sistema di allarme centralizzato, ha allertato prontamente i carabinieri. I malfattori, ignoti, si erano nel frattempo allontanati. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Livorno, insieme alla stazione di Collesalvetti, hanno svolto i rilievi tecnici scientifici per isolare gli elementi di interesse alle indagini in corso.

Condividi:

Riproduzione riservata ©