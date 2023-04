Danneggiato l’ombrellone del pub. “Chi mi ripagherà il danno?”

Nel fermo immagine del video, girato dalle telecamere del locale, il momento in cui cade l'ombrellone

Nel dehor del locale il membro di un gruppo ha allargato le braccia rovinando addosso all'ombrellone e all'amico in piedi dietro all'ombrellone. La titolare del Nelson Pub: "Ho chiesto loro di pagare il danno ma sono andati via". Il gruppo è stato individuato e identificato da due volanti della polizia in piazza Giovine Italia dove nel frattempo si era spostato

“Quando sono uscita fuori e mi sono resa conto di quanto accaduto ho chiesto loro di pagare il danno ma sono andati via. Per fortuna che l’ombrellone era chiuso altrimenti si sarebbe potuto danneggiare anche la vetrata. Se andiamo noi da loro forse non possiamo fare la stessa cosa”. A parlare, amareggiatissima, per quanto accaduto è la titolare, cge ringraziamo per la disponibilità, del Nelson Pub sugli scali D’Azeglio dove nella serata del 27 aprile si è verificato questo episodio. Un gruppo di clienti, sportivi di una squadra straniera, stava proseguendo la consumazione nel dehor del locale quando ad un tratto, come si vede dalle telecamere che riprendono la scena, un membro del gruppo ha allargato le braccia rovinando addosso all’ombrellone e all’amico in piedi dietro all’ombrellone. “Parliamo di un danno di circa 1.000 €. Il palo dell’ombrellone si è rotto – prosegue la titolare – Chi ripagherà il danno? Ringrazio la polizia per il pronto intervento, il danno resta purtroppo”. Il gruppo è stato individuato da due volanti della polizia in piazza Giovine Italia dove nel frattempo si era spostato. Al momento la questura fa sapere che i ragazzi sono stati identificati.

