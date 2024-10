Daspo di un anno per un tifoso amaranto

La mazza trovata all'interno dell'auto del ragazzo durante un controllo

Il giovane, sulla ventina, un mese fa era stato sorpreso con una mazza in legno mentre si stava recando alla partita di Coppa Italia tra Us Livorno 1915 e Grosseto e in quell'occasione era stato denunciato per porto abusivo di arma impropria. A seguito della valutazione della pericolosità sociale unitamente al fatto che il giovane già precedentemente era stato destinatario di avviso orale, nei suoi confronti è stato emesso il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Il divieto, spiega l'Arma in un comunicato, ha valore per tutti gli impianti sportivi nel territorio nazionale ed europeo ed è valevole per tutti i campionati

Una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile aveva fermato a Stagno e sottoposto a controllo un giovane livornese, sopra la ventina, mentre si stava recando allo stadio per assistere alla partita di Coppa Italia tra Us Livorno 1915 e Grosseto del 31 agosto. Il ragazzo aveva esternato un atteggiamento a tratti nervoso e i carabinieri avevano quindi approfondito il controllo ispezionando l’auto e rinvenendo all’interno una mazza in legno lunga 77 centimetri con il simbolo della squadra amaranto. La mazza e l’abbigliamento del ragazzo, prosegue la nota stampa, che indossava la maglia della società amaranto, avevano lasciato nei militari pochi margini di equivoco circa il potenziale uso che ne potesse fare della mazza. Pertanto, oltre al sequestro della mazza, era stato denunciato per porto abusivo di armi. I carabinieri hanno in seguito approfondito la condotta socialmente pericolosa, anche per gli aspetti connessi all’emissione di adeguata misura di prevenzione, refertando ogni utile elemento alla Questura e al termine dell’istruttoria – consistente nella valutazione della pericolosità sociale unitamente al fatto che il giovane già precedentemente era stato destinatario di avviso orale per altri episodi qualificati – nei suoi confronti è stato emesso il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) per un anno. Il divieto ha valore per tutti gli impianti sportivi nel territorio nazionale e europeo ed è valevole per tutti i campionati.

Condividi:

Riproduzione riservata ©