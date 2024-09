Denunciati in quattro per rissa

Denunciati quattro soggetti, tutti italiani di età compresa tra i 18 ed i 50 anni

I carabinieri della Stazione di Collesalvetti hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica 4 persone ritenute responsabili di rissa. Il tutto, si legge in un comunicato stampa del 30 settembre, trae origine da un episodio verificatosi nel corso di una serata in un locale. Nonostante il rapido intervento di due pattuglie, sul posto non è stato rinvenuto alcun veicolo né alcuna persona nelle immediate vicinanze e sono stati avviati gli accertamenti del caso. Secondo la ricostruzione dall’Arma, che ha raccolto le testimonianze dei presenti e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, si sarebbe trattato di un diverbio per motivi futili tra persone verosimilmente alterate dall’abuso di alcool, diverbio poi degenerato in una rissa, fortunatamente senza feriti. Le indagini hanno portato a quattro soggetti, tutti italiani di età compresa tra i 18 ed i 50 anni, due dei quali già noti alle forze dell’ordine, che sono stati denunciati in stato di libertà per rissa.

